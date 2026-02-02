Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью в Японии и умерла от инфаркта

22-летняя австралийская сноубордистка Элла Брук повисла на рюкзаке над пропастью на курорте Цугаике в Японии и умерла от инфаркта, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет издание Independent, сноубордистка спускалась с подъемника и уже была на земле, когда механизм снова начал движение и потянул девушку за собой.

Гендиректор компании Кубо Цунео рассказал, что расстегнутая пряжка поясного ремня на рюкзаке сноубордистки зацепилась за кресло подъемника, а нагрудный ремень остался закрепленным. В итоге девушку потащило по снегу, и она повисла в воздухе.

Сотрудник оперативно остановил подъемник. Пострадавшую доставили в больницу с инфарктом, но врачам не удалось ее спасти. У сноубордистки остановилось сердце.

