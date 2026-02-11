Сноубордист из Австралии сломал шею на Олимпиаде

Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил тяжелую травму во время тренировки перед выступлением на Олимпийских играх в Италии, сообщает ESPN .

В ходе тренировки по сноуборд-кроссу 35-летний спортсмен упал. У него диагностировали два перелома шейного отдела позвоночника.

При этом боль Кэм Болтон почувствовал в понедельник, но за медицинской помощью обратился лишь на следующий день. После обследования, выявившего переломы, его доставили в больницу на вертолете.

Эта Олимпиада должна была стать четвертой в карьере Болтона: ранее он выступал на Играх 2014, 2018 и 2022 годов. Он является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанном сноуборд-кроссе.

