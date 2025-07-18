Сняли зверства на видео: мурманские подростки связали мальчика и скинули из окна

В Мурманской области подростки связали ноги 13-летнему школьнику и выбросили его из окна, свои зверства они сняли на видео. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело, сообщает «Осторожно, новости» .

11 июля в группе поселка Мурмаши в соцсетях появилось жесткое видео. На нем несколько подростков связали ноги парню, пытались поджечь его в сарае, подвешивали к потолку и били.

Затем школьника выбросили из окна. После этого у него оказалась сломана рука.

Издевательства над мальчикам идут уже давно. Сотрудники СУ СК России по Мурманской области открыли уголовное дело по статье 117 УК РФ из-за истязания подростка. Личности виновных удалось установить.