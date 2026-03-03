Снимали порно: дети обвинили родителей в Петербурге в многолетнем насилии

В Санкт-Петербурге несовершеннолетние дети подали заявление на своих родителей, обвинив их в длительных издевательствах. По словам пострадавших, родители вступали с ними в сексуальную связь, а также снимали порно, сообщает РЕН ТВ .

Старшей из пострадавших детей в настоящее время исполнилось 15 лет. Со слов девочки, ее отец систематически принуждал ее к интимным отношениям, начиная с семилетнего возраста. Мать жертвы не только одобряла поведение супруга и сама участвовала в сексуальных действиях, но и принуждала дочь к созданию порнографических фотографий и видео.

Также аналогичным унижениям подвергалась и младшая из дочерей, которой сейчас 12 лет. От нее отец также требовал записывать видео с применением специализированных интимных принадлежностей. После того как мать узнала о начале уголовного производства, она предприняла попытку избавиться от доказательств, приказав стереть всю переписку с отцом.

Также жертвой сексуального насилия в этой семье стал самый младший ребенок — 7-летний мальчик. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

