«Снимала себя сама»: директор рассказала, как появилось интим-видео с пятиклассницей

Директор Наталья Швидко екатеринбургской гимназии № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева» заявила, что попавшая на видео голая пятиклассница снимала сама себя в школьном туалете, а буллингу школьница не подверглась, сообщает Ura.ru .

Ранее стало известно, что в гимназии № 8 Екатеринбурга пятиклассницы догола раздели одноклассницу. При этом дети снимали происходящее на видео и угрожали сверстнице расправой. Видео разошлось по школе, после чего девочка подверглась массовой травле.

«На перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала. Подружка, которая находилась с ней в кабинке, тоже засняла это действие», — сказала Швидко.

Она подчеркнула, что на одной из перемен снимавшая школьницу подруга показала видео одноклассникам, один из которых незаметно переснял с экрана. На следующей перемене к школьнице подошел одноклассник и заявил, что у него есть видео из туалета. После этого девочка обратилась к классному руководителю, который рассказал обо всем директору.

По словам директора, ученик не распространял скандальное видео, которые было оперативно удалено. За пределы гимназии видео не распространялось, а буллингу девочки не подвергались.

Швидко добавила, что родители школьниц не имеют претензий к лицею и поблагодарили руководство гимназии за оперативное предотвращение возможной негативной ситуации.