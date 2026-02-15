Снежная лавина убила 2 катающихся на ватрушках мальчиков в Свердловской области
Фото - © Прокуратура Свердловской области
Снежная лавина убила двух мальчиков восьми и девяти лет во время езды на ватрушках в селе Сылва в Свердловской области. Об этом сообщает SHOT.
Мальчики приехали на отдых к бабушкам в Сылву. Днем 15 февраля дети отправились на горку и планировали покататься на тюбингах.
Парни съехали с большого сугроба. Затем их накрыла снежная лавина.
Бабушка одного из мальчиков отправилась искать его. Однако не обнаружила и обратилась за помощью.
В результате тела двух мальчиков нашел сосед. Прокуратура региона организовала проверку.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.