Снегоуборочный трактор во время работы разбил голову женщине в Чебоксарах
В Чебоксарах произошел несчастный случай при проведении снегоуборочных работ. Женщина пострадала в результате удара ковшом трактора, расчищавшего территорию, сообщает РИА Новости.
Происшествие произошло утром 12 февраля во дворе дома номер 21, расположенного на бульваре Юности. По предварительным данным, оператор спецтехники марки New Holland, занимавшийся уборкой снега, не справился с управлением. Транспортное средство сместилось с траектории движения и ковшом нанесло травму 45-летней местной жительнице, проходившей рядом.
В итоге пешеход получила тяжелое повреждение головы открытого типа. Потерпевшую в срочном порядке госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку с целью определения всех деталей случившегося. Расследование направлено на установление полной и объективной картины произошедшего.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.