сегодня в 21:45

Снегоуборочный трактор во время работы разбил голову женщине в Чебоксарах

В Чебоксарах произошел несчастный случай при проведении снегоуборочных работ. Женщина пострадала в результате удара ковшом трактора, расчищавшего территорию, сообщает РИА Новости .

Происшествие произошло утром 12 февраля во дворе дома номер 21, расположенного на бульваре Юности. По предварительным данным, оператор спецтехники марки New Holland, занимавшийся уборкой снега, не справился с управлением. Транспортное средство сместилось с траектории движения и ковшом нанесло травму 45-летней местной жительнице, проходившей рядом.

В итоге пешеход получила тяжелое повреждение головы открытого типа. Потерпевшую в срочном порядке госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку с целью определения всех деталей случившегося. Расследование направлено на установление полной и объективной картины произошедшего.

