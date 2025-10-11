Снегоход провалился под лед в Якутии, 2 человека погибли

В Оленевском районе Республики Саха (Якутия) под лед упал снегоход «Буран» с четырьмя мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Четыре человека отправились на снегоходе по реке Оленек из населенного пункта Харыялах по направлению к селу Оленек. Транспортное средство провалилось в 80 м от берега.

После инцидента двое мужчин сами поднялись на берег. Были начаты поисковые работы. Во время них нашли трупы еще двух мужчин.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ напомнили, что ледообразование в регионе только началось. Твердый покров еще не сформирован. Выходить на воду запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.