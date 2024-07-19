«Снег» из Ирака рассказал о службе на СВО

Российский связист с позывным Снег родом из Ирака успешно действует в зоне спецоперации на Украине, пишет газета «Известия».

Бывший гражданин Ирака встретил в России девушку и получил паспорт РФ. Позже он отправился служить в зону СВО.

«Я сам видел войну, у нас в стране. И я не мог смотреть, как гибнут дети и мирные люди», — сказал он.

По словам сослуживцев, Снег хорошо владеет русским языком и без проблем взаимодействует с российскими бойцами.

«Он… попадал под обстрелы и буквально на позапрошлой задаче попал под FPV-дрон… Так что боевой опыт имеется неплохой», — рассказал о боевом опыте своего товарища военнослужащий с позывным Маяк.