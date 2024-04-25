«Снайперский» удар молнии в щиток сжег целый дом в Удмуртии

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В Удмуртии дом сгорел из-за удара молнии в распределительный щиток

В удмуртской деревне Солдырь произошел пожар из-за удара молнии. По данным спасателей, разряд угодил прямо в распределительный щит на участке, сообщает «Сiбдепо» .

Щиток находился на стене деревянного дома. После поражения грозовым разрядом аппарат вспыхнул, и пламя быстро перекинулось на баню и надворные строения.

В Telegram-канале МЧС России проинформировали, что пожар распространился на площади 43 кв. м. Тушением возгорания занимались десять спасателей на пяти спецмашинах.

Сведений о пострадавших не поступало. Чрезвычайное ведомство также обнародовало кадры с места ЧП, на которых запечатлен полыхающий дом.