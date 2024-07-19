Смог от лесных пожаров в Якутии окутал 80 населенных пунктов

сегодня в 17:44

В Якутии уже несколько суток продолжается борьба с крупным лесным пожаром в Абайском районе. Огонь стремительно распространяется и приближается к поселкам Белая гора и Кенг-Кюель – расстояние до жилых домов составляет не более 10 км, сообщает «МИР 24» .

В районе пожара наблюдается сильная задымленность, что затрудняет дыхание и видимость. Для тушения возгорания привлечены дополнительные силы из Якутска и других районов республики.

В результате пожара густой смог накрыл около 80 населенных пунктов. Ветер разносит едкий дым на сотни километров.

В настоящее время на местах происшествия работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры для локализации и тушения пожара.