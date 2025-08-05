Смятый кузов и разломанные двери: видео последствий ДТП с автобусом под Тулой
Опубликованы фото и видео последствий ДТП с автобусом в Тульской области
Пресс-служба прокуратуры Тульской области опубликовала фото и видео последствий дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали 39 человек.
Авария произошла во вторник утром на 228-м км трассы М4 «Дон» в Киреевском районе. Всего в автобусе, следовавшем из ЛНР в Москву, находились 48 пассажиров, в том числе 4 несовершеннолетних.
На кадрах видно, как в результате ДТП автобус получил значительные повреждения. От удара об отбойник на пункте взимания платы его развернуло на дороге, по которой разлетелись разбитые окна.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств происшествия.