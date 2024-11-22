Смирнов: 3 украинские ракеты сбили над Курской областью
В небе над Курской областью уничтожены 3 украинские ракеты. Это произошло днем 22 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, по ракетам в небе над Курской областью отработали российские силы ПВО.
Смирнов поблагодарил отечественных военнослужащих и пограничников за работу.
Ранее стало известно, что 23 украинских беспилотника уничтожили в России за ночь. В том числе два украинских БПЛА сбили над Курской областью.