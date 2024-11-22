Смирнов: 3 украинские ракеты сбили над Курской областью

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В небе над Курской областью уничтожены 3 украинские ракеты. Это произошло днем 22 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

По его словам, по ракетам в небе над Курской областью отработали российские силы ПВО.

Смирнов поблагодарил отечественных военнослужащих и пограничников за работу.

Ранее стало известно, что 23 украинских беспилотника уничтожили в России за ночь. В том числе два украинских БПЛА сбили над Курской областью.