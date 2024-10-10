Смещение горной породы произошло в Кузбассе. Есть пострадавшие

В пресс-службе УК «Кузбассразрезуголь» рассказали, что в четверг ночью на разрезе «Моховский» в Беловском муниципальном округе Кузбасса произошло смещение горной породы. В результате обрушения на разрезе два горняка пострадали, сообщает Сiбдепо .

В зоне смещения оказались два сотрудника — машинист бульдозера и машинист буровой установки. В настоящее время первого работника доставили в медицинское учреждение для проведения обследования. Согласно предварительным данным, он получил травму пальцев руки. На предприятии реализуют план по устранению аварии. Все материально-технические ресурсы «Моховского угольного разреза» были мобилизованы для выполнения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки, сообщили в компании.

Сотрудники управления СК РФ по Кузбассу возбудили дело по ст. 216 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности при ведении работ. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства и причины данного инцидента.

Прокуратура также инициировала проверку соблюдения законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности на данном предприятии. На место происшествия направились исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор, а также прокурор Беловского района Владимир Вдовин.