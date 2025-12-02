Смертельный ужин: мужчине продали одну из самых ядовитых рыб вместо скумбрии

На Кубани мужчина отправился в магазин, чтобы купить к ужину скумбрию. Однако вместо этого ему продали одну из самых ядовитых рыб в мире — серебристого иглобрюха, сообщает «112» .

Эта рыба от молок до шкуры пропитана опасным нервно-паралитическим ядом — тетродотоксином. Употребление в пищу иглобрюха может привести к летальному исходу.

Мужчине повезло — в процессе разморозки у него появились сомнения, рыбу есть он не стал. Теперь прокуратура выясняет, каким образом на прилавок попал ядовитый иглобрюх. Началась проверка всего рыбного запаса производителя.

Подробности про обитателей Черного моря, которые могут представлять опасность для человека, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.