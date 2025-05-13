Смертельная истерика: юный нижегородец умер при странных обстоятельствах

Под Нижним Новгородом мальчик бился головой о стену после замечания мамы и умер

В Володарском округе Нижегородской области при подозрительных обстоятельствах умер трехлетний малыш, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу с серьезными травмами головы. Все произошло в апреле в поселке Ильиногорск. Несмотря на все усилия медиков, ребенок умер в больнице.

По информации СМИ, мать погибшего утверждает, что после ее замечания у мальчика случился приступ истерики, во время которого он начал биться головой о стену. Женщина заявила, что находилась в другой комнате в момент происшествия и обнаружила сына без сознания, когда вернулась. Врачи провели срочную операцию, но травмы оказались смертельными.

Прокуратура проводит проверку и изучает условия жизни ребенка. По предварительной информации, семья ранее обращалась к специалистам из-за особенностей поведения мальчика.

Следствие выясняет, содержались ли в действиях взрослых признаки халатности или жестокого обращения с ребенком.