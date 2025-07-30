«Смерть после МРТ». Появились подробности гибели пациента в клинике Москвы

СК разбирается в смерти пациента во время обследования на томографе в Москве

Следователи проводят проверку по факту смерти 66-летнего пациента Геннадия Х. в московском медучреждении «Гута-клиник», куда его направили для прохождения обследования на томографе, утверждает «Коммерсант» . По его данным, пенсионер мог умереть из-за ведения контрастного раствора — препарата, который обеспечивает контрастное усиление при радиологических исследованиях.

«Ъ» узнал, что жительница Химок, являющаяся супругой Геннадия, обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти мужа. О мужчине известно, что в последнее время он работал инженером-электронщиком в филиале Центрального клинического госпиталя имени А. А. Вишневского.

Вдова заявила, что 21 июля муж посетил «Гута-клиник» на улице Фадеева в Москве, где хотел пройти компьютерную томографию коронарных артерий (КТ-коронографию). В тот вечер она не дождалась его дома и обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Как пишет «Ъ», во время процедуры 66-летний Геннадий потерял сознание и был госпитализирован в МНКЦ имени С. П. Боткина. У него выявили анафилактический шок после введения контрастной жидкости, остановку сердца и клиническую смерть. Врачи ввели мужчину в искусственную кому. В воскресенье, 27 июля, не выходя из комы, пенсионер умер.

Вдова подозревает, что муж мог умереть из-за некачественных действий врачей клиники, в которой он проходил обследование на томографе.

«По данным представителей супруги покойного, вскрытие проводится в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы „ввиду важности дела и обстоятельств произошедшего“, будут проведены отбор образцов тканей и необходимые анализы», — говорится в статье.