Смену завершили: у 28 детей из лагеря под Челябинском выявили кишечную инфекцию

Почти 30 детей, отдыхавших в лагере под Челябинском, обратились к врачам

Третья смена в оздоровительном лагере «Аленушка», расположенном на озере Большой Еланчик в Челябинской области, прекращена досрочно из-за массового заболевания детей. Об этом родителям сообщили через чат в мессенджере, однако точный диагноз и количество пострадавших не уточняются, пишет 74.ru .

Смена началась 17 июля, а уже 22 июля руководство объявило о ее закрытии «из-за большого количества заболевших детей». Родителей попросили как можно скорее приехать и забрать своих детей. Остальных ребят обещают вывезти из лагеря 23 июля на автобусах.

Никаких подробностей о том, чем заболели дети и как они себя чувствуют, не сообщалось. В родительском чате обсуждаются различные версии — от пищевого отравления до менингита, но официального подтверждения ни одной из них пока не поступало.

Как заявили в СУ СК России по Челябинской области, из-за вспышки заболевания в лагере возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание людей.

21 и 22 июля у нескольких детей в возрасте от 7 до 16 лет выявили признаки острой кишечной инфекции. Их состояние здоровья удовлетворительное, ребята получают необходимую медпомощь. Деятельность лагеря временно приостановили. По данным ТАСС, плохо себя почувствовали 28 ребят.

Лагерь «Аленушка», входящий в социальную инфраструктуру Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), предлагает отдых для детей железнодорожников, но путевки доступны и другим желающим. Стоимость одной смены в текущем сезоне составляет около 70 тыс. рублей.