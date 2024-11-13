Смеха ради: 15-летняя москвичка воткнула нож в шею одноклассника

В Москве 15-летняя школьница заявила, что случайно ударила одноклассника ножом в шею. По словам девочки, она просто хотела в шутку тыкнуть друга лезвием, сообщает «МК: срочные новости» .

Все произошло вечером 12 ноября в подъезде дома по проезду Шокальского. Мальчик и девочка пошли в гости к их знакомой, которой юноша одалживал лазерный меч-указку.

Прямо в подъезде несовершеннолетняя вонзила одноклассницу нож в шею. Раненый ребенок смог своими силами добраться до дома, откуда его увезли в больницу. Сейчас состояние подростка оценивается как стабильное.

По словам девочки, удар произошел случайно. У школьницы был складной ножик, и она не ожидала, что лезвие раскроется — она хотела лишь подшутить над другом, не причиняя ему вреда.

Мальчик с девочкой не встречаются и состоят в дружеских отношениях.