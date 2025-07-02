Случился отек Квинке: девушка попала в больницу после укуса шмеля в Подмосковье

В Подмосковье у 17-летней девушки случился отек Квинке после укуса шмеля

Подросток сидела на лавке и почувствовала, как ее что-то сильно укололо в руку. Уже через несколько часов она начала задыхаться.

На руке у девушки появился сильный отек — воспалился след от укуса шмеля. Затем начался отек Квинке. Пострадавшую оперативно отвезли в Ступинскую больницу.

Врачи оказали 17-летней жительнице Подмосковья необходимую медпомощь. Девушку уже выписали домой.