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Сложность пожара на НПЗ в Капотне снизили с максимального до 2-го уровня

Оперативные службы Москвы сообщили, что уровень сложности пожара на НПЗ в Капотне удалось понизить с максимального 5-го до 2-го, пишет ТАСС .

Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Предварительно известно, что дрон ВСУ пытался атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод, удар пришелся на отдельно стоящее техническое здание.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который сообщил о случившемся в своем Telegram-канале, здание повреждено осколками беспилотника, который сбили в районе НПЗ Капотня.

На место происшествия сразу выехали все оперативные службы и взяли ситуацию под контроль. Ликвидация пожара продолжается.