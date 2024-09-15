Сломаны череп и 9 ребер: в Британии кот спустил с лестницы своего хозяина

Англичанин получил переломы и чудом выжил, рухнув с лестницы по вине своего кота

Живущий в английском Лестершире музыкант Крис Роули чудом выжил после того, как упал с лестницы, споткнувшись об собственного кота, сообщает Mash .

59-летний англичанин рассказал, что сфинкс внезапно выскочил из-за угла тогда, когда он спускался по лестнице. Англичанин хотел перешагнуть питомца, но животное прыгнуло и вцепилось в ногу когтями.

В результате Роули потерял равновесие и прокатился вниз по 14 ступеням. На помощь ему пришли соседи, вызвавшие бригаду скорой.

Прибывшие парамедики сначала решили, что Крис пострадал в ДТП, а люди зачем-то занесли его домой. Когда им стала известна настоящая причина, то они назвали произошедшее «мяу-апокалипсисом».

В результате инцидента у мужчины оказались сломаны череп, позвоночник (дважды), кость в шее и 9 ребер.