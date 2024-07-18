«Сломал все кости»: в Москве военный избил и изнасиловал 20-летнюю беременную

Уроженец Узбекистана, который проходил воинскую службу в Подмосковье, избил и изнасиловал 20-летнюю беременную девушку в столице. Правоохранительные органы задержали нападавшего, сообщает ИА «Регнум» .

Происшествие произошло 29 мая в ТиНАО. Около ж/д станции «Рассудово» прохожие обнаружили избитую молодую девушку и вызвали сотрудников полиции. Пострадавшую госпитализировали в ГКБ им. Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей лица.

По словам пострадавшей, неизвестный в камуфляжной форме напал, избил, а затем изнасиловал ее в лесополосе рядом с поселком Новофедоровское. При этом девушка находится на десятой неделе беременности. Также злоумышленник похитил ее сумочку, в которой находились телефон и 115 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец Узбекистан, проходивший военную службу в Наро-Фоминском округе в звании ефрейтор. Выяснилось, что молодой человек получил паспорт гражданина РФ и зарегистрирован в столице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).