Следствие возбудило уголовное дело после взрыва в Тульской области

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Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области

В Куркинском районе Тульской области произошёл взрыв, унёсший жизни четырёх человек, сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия случилась возле частного дома в поселке Куркино, где произошла детонация взрывного устройства.

На месте происшествия работает следственная группа под руководством и. о. руководителя регионального СУ СК Никиты Севостьянова. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Точные причины взрыва и обстоятельства происшествия устанавливаются. Следствие рассматривает все возможные версии, включая неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.