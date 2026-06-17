Следствие проверяет версию о захоронении Усольцевых в известняке

Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака уехали 28 сентября 2025 года в однодневный поход в Кутурчинском Белогорье, в район гор Мальвинка и Буратинка, и перестали выходить на связь.

Автомобиль семьи нашли у начала маршрута. Людей, их вещи, следы борьбы или несчастного случая не обнаружили, несмотря на поиски с участием спасателей, полиции, волонтеров и авиации.

Активную фазу поисков свернули в октябре 2025 года, но уголовное дело об исчезновении семьи по статье 105 об убийстве не закрыто.

«Пока нет предположений, как и за что была убита семья. Однако есть вероятность, что Усольцевых могли захоронить в известняке», — сообщил собеседник издания в следственной группе.

«В любом случае, мы будем искать их, пока не найдем. Чтобы выяснить, как именно погибли эти люди», — добавил он.

Следователи также не подтвердили версии о падении семьи в ущелье и вылете в Монголию на вертолете. В день исчезновения перелеты в районе отменяли из-за плохой погоды, а у вертолетной площадки не нашли следов Усольцевых.

Найденный обломок палки для скандинавской ходьбы следствие не считает уликой: он старый и не связан с семьей. Весной 2026 года проверки в районе исчезновения продолжились, у места работы следователей и волонтеров поставили блокпост.

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