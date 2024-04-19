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Следствие ходатайствует об аресте молодых людей, напавших на мужчину в Москве

Следствие ходатайствует об аресте несовершеннолетних, которые обвиняются в нападении на мужчину на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Как стало известно, трое несовершеннолетних на станции метро «Фонвизинская» перегородили дорогу 35-летнему мужчине. Они вступили с мужчиной в словесный конфликт, а затем избили его.

Потерпевший находится в реанимации в тяжелом состоянии. За жизнь и здоровье мужчины борются врачи.

Следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки фигуранты установлены.

Ими оказались трое подростков 2007 и 2008 годов рождения. Молодые люди задержаны и уже признали свою вину.