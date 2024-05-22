Главная

Следователи изымают документы в редакции «Компании»

В редакции журнала «Компания» в Москве прошли следственные действия
Происшествия

В журнале «Компания» идут следственные действия из-за возможного вымогательства, пишет РБК со ссылкой на источник.

Следователи проверяют информацию о возможных противоправных действиях журналистов против топ-менеджеров «Ростеха».

По информации издания, правоохранители могли выяснить негативные факты, расследуя дело телеграмм-канала «Адские бабки» о вымогательстве у госкорпорации.

Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.