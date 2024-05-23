Следователей столичного СКР осудят за крупнейшие в истории страны взятки

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Экс-сотрудников московского СКР подозревают в миллиардных взятках от хакерской группировки, пишет « Коммерсант »

Бывший глава следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток, сказано в материале.

Он присвоил более полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов на 7,3 млрд руб.

Его сообщником выступала экс-следователь старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.

По версии следствия, подозреваемые вымогали деньги у участников хакерской группировки Infraud Organization, которые торговали похищенными банковскими данными иностранцев.

Слушания в закрытом режиме в июне рассмотрит суд Балашихи, указывает издание.