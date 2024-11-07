Следком закончил дело банды бывших силовиков

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Членов банды бывших военных и полицейских знакомят с уголовным делом

Следственный комитет РФ завершил уголовное дело о преступлениях криминальной группировки бывших военных и полицейских, сообщает ТАСС .

По данным агентства со ссылкой на судебные документы, обвиняемых начали знакомить с материалами дела.

Участников банды, которая действовала с 1998 года, задержали в 2023 году. В состав группировки вошли бывшие сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие.

Им инкриминируют заказные убийства, похищения людей, разбои и поджоги.