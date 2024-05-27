Следком в Кузбассе занялся водителем автобуса, который высадил ребенка на трассе

Следственный комитет проверяет инцидент в Кузбассе, где несовершеннолетнюю высадили из междугороднего автобуса прямо на трассе, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СК.

Ситуация произошла на автобусном маршруте «Междуреченск — Новокузнецк». По данным СМИ, водитель высадил из транспорта девочку из-за того, что у нее не было наличных для оплаты, а имелась лишь карта. При себе у ребенка также не было мобильника.

При этом девочка хотела заплатить за проезд по карте, однако водитель отказался принимать безналичный способ оплаты.

Кемеровский Следком отчитался, что по данному факту уже ведется доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Все детали и обстоятельства, о которых писала пресса, изучаются сотрудниками ведомства.