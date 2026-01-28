Слали голые фото: в Архангельске депутата и помощника уличили в «любви к девочкам»

Депутата архангельской Гордумы и его помощника обвинили в развращении школьниц

Депутата архангельской Гордумы Владислава Грачева и его помощника Александра Баранова обвинили в развращении в Сети девушек, которые могут оказаться несовершеннолетними. В настоящее время следователи изучают скриншоты переписок в мессенджерах, сообщает Baza .

Местные паблики обвинили Грачева и Баранова в «любви к маленьким девочкам». В качестве доказательств были опубликованы десятки скриншотов, переписок, картинок и «кружков».

Так, пользователь с ником «Влад» и фотографией Грачева на аватарке в переписке с несовершеннолетней предлагал девочке «удариться в приключения» и отправлял ей эротические изображения. Помощник депутата, как утверждается, рассылал свои голые фотографии.

В настоящее время сотрудник СУ СК России по Архангельской области изучают переписки и устанавливают их подлинность.

По словам председателя Гордумы Ивана Воронцова, на данный момент информация о причастности депутата и возрасте якобы школьниц не подтверждена. Воронцов охарактеризовал Грачева как активного филантропа, организатора бесплатных мероприятий и гуляний для жителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.