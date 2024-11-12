Sky News: глава Церкви Англии уволился из-за скандала с растлением детей

Архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии) Джастин Уэлби ушел в отставку после того, как вскрылся скандал с изнасилованиями детей адвокатом Джоном Смитом, который умер в 2018 году. На прошлой неделе был опубликован отчет, в котором говорилось, что архиепископ Уэлби еще 10 лет назад мог рассказать полиции о противоправных действиях насильника, сообщает Sky News .

Утверждается, что Смит растлевал детей «на протяжении пяти десятилетий» в Великобритании и Африке. Покойный подвергал своих жертв психологическому, физическому и сексуальному насилию, от которых дети долго не могли оправиться.

«Последние несколько дней возобновили мое давно испытываемое и глубокое чувство стыда за исторические неудачи Церкви Англии в обеспечении безопасности. Почти 12 лет я боролся за то, чтобы внести улучшения. Судить о том, что было сделано, должны другие», — приводятся в статье слова подавшего в отставку архиепископа.

Уэлби назвал действия Смита «отвратительными злоупотреблениями». Священнослужитель добавил, что должен взять на себя ответственность за сокрытие информации.

В отчете также говорилось, что в 2018 году Смит умер в возрасте 75 лет в Кейптауне. Он ушел из жизни во время полицейского расследования, в связи с чем «так и не был привлечен к ответственности за насилие».