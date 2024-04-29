Скуратов считает, что дело об убийстве Листьева еще можно раскрыть

Экс генпрокурор России Юрий Скуратов уверен, что уголовное дело об убийстве тележурналиста Vа в марте 1995 года все еще можно раскрыть, сообщает ТАСС .

«Там есть еще шансы», — подчеркнул Скуратов.

Он уточнил, что считает дело тележурналиста больной для себя темой, так как на следователей обрушилось много необоснованной критики. Пари этом и само следствие допустило ошибки, которые препятствовали результативному расследованию

«Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы», — добавил экс-генпрокурор.

По его словам, он видел, какие документы «утекли» из дела. Но причиной остановки дела он считает связи возможного заказчика убийства.

38-летний Листьев был убит 1 марта 1995 года в районе 21 часа в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. В него выстрелили несколько раз.