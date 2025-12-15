Скоростной поезд насмерть сбил юношу на станции Фрязево в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
Скоростной поезд «Буревестник» сбил молодого человека, переходившего железнодорожные пути в Подмосковье. От полученных травм юноша погиб на месте, сообщает Msk1.ru.
Трагедия произошла на станции Фрязево Горьковского направления МЖД.
На опубликованных кадрах видно, как парень идет вдоль ж/д путей, а затем начинает их переходить, не замечая приближающийся скоростной поезд.
По предварительным данным, погибший юноша был в наушниках.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.