сегодня в 11:45

Скоростной поезд насмерть сбил юношу на станции Фрязево в Подмосковье

Скоростной поезд «Буревестник» сбил молодого человека, переходившего железнодорожные пути в Подмосковье. От полученных травм юноша погиб на месте, сообщает Msk1.ru .

Трагедия произошла на станции Фрязево Горьковского направления МЖД.

На опубликованных кадрах видно, как парень идет вдоль ж/д путей, а затем начинает их переходить, не замечая приближающийся скоростной поезд.

По предварительным данным, погибший юноша был в наушниках.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.