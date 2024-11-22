Скорость российского «Орешника» в 1,5 раза больше, чем у ракеты Patriot

Скорость отечественной гиперзвуковой ракеты «Орешник» в 1,5 раза превышает показатели этого параметра у самой быстрой западной ПВО Patriot, пишут «Известия» .

Российская ракета разгоняется до 12 тыс. км/ч, а Patriot — до 7920 км/ч.

Кроме того, норвежские ЗРК NASAMS и английские Stormer-Starstreak могут лететь со скоростью порядка 3600 км/ч, что в 3,3 раза медленнее «Орешника». Немецкие ЗРК IRIS-T SLM — 3672 км/ч.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сказала, что ведомство обеспокоено пуском российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», у них еще не готова оценка этого события.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у западных стран нет средств против отечественных ракетных систем, так как скорость их ПВО меньше, чем у российских ракет.