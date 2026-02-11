Скопление агрессивных подростков: полиция усилила охрану ТРЦ в Великом Новгороде

Группы подростков регулярно нарушают порядок в торговом центре «Мармелад» в Великом Новгороде, посетители жалуются на их агрессивное поведение и бездействие охраны. Полиция и городские власти проводят профилактические мероприятия, сообщает «ФедералПресс» .

Торговый центр «Мармелад» в Великом Новгороде стал местом скопления агрессивных подростков. Посетители жалуются на драки, громкую нецензурную речь, распитие алкоголя и бросание еды на фудкорте. По словам сотрудников комплекса, охрана часто игнорирует происходящее, а руководство не реагирует на обращения.

Жители отмечают, что ситуация ухудшилась после открытия нового ресторана на фудкорте, что привлекло еще больше посетителей. В социальных сетях новгородцы задаются вопросом, почему охрана и полиция не принимают меры.

В УМВД по Новгородской области сообщили, что знакомы с проблемой. С ноября 2025 по февраль 2026 года полиция провела 7 профилактических мероприятий, в ходе которых с подростками и их родителями провели разъяснительные беседы о правилах поведения и ответственности за правонарушения. Также полицейские проводят встречи с охраной ТРЦ для усиления контроля.

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Ефимова отметила, что ситуация находится на контроле городской комиссии по делам несовершеннолетних. Психолог Елена Луковицкая объяснила, что агрессия подростков может быть связана с желанием самоутвердиться и особенностями социального окружения.

