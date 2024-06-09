Скончался заместитель председателя Совета Министров РСФСР Валерий Сайкин

сегодня в 15:09

На 87-м году жизни умер заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Федерация выразила соболезнования родным и близким Сайкина.

Сайкин с 1982 по 1986 год находился на посту директора ПО «ЗиЛ». В январе 1986 года его избрали председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов.

В 1990 году спортсмен начал работу на посту заместителя председателя Совета министров РСФСР.