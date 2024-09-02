Скончался самый титулованный борец вольного стиля в мире Александр Медведь

Легендарный советский и белорусский боец Александр Медведь умер в 86 лет

Советский и белорусский борец вольного стиля, семикратный чемпион мира и трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Медведь скончался 2 сентября. Ему было 86 лет, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

«Ушел из жизни выдающийся спортсмен, легендарный советский и белорусский борец Александр Медведь», — сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Он рассказал, что печальная новость застала спортсменов во Владивостоке, где скоро начнет работу Восточный экономический форум. Ранее в Уфе открыли Дворец борьбы с музеем, где первым экспонатом стал подарок Александра Медведя — статуэтка борцов вольного стиля. Глава Башкирии принял с радостью этот презент.

«Светлая память Александру Васильевичу», — заявил Мамиашвили.

Медведь также является автором двух книг по вольной борьбе. Он был вице-президентом НОК Белорусии.