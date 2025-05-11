Скончался экономист и банкир Виктор Геращенко

На 88-м году жизни скончался советский и российский экономист, банкир и финансист Виктор Геращенко. Об этом АГН «Москва» сообщил источник, близкий к семье экономиста.

«Виктор Владимирович ушел из жизни», — отметил собеседник агентства.

Геращенко родился 21 декабря 1937 года и стал единственным человеком в России, который четырежды возглавлял главный банк страны: дважды он занимал пост председателя Госбанка СССР (в том числе был снят с должности на три дня после событий 21 августа 1991 года) и дважды возглавлял Банк России.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета (1997), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000).