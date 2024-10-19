Скончался автор скандального Стэнфордского тюремного эксперимента Зимбардо

На 92-м году жизни в собственном доме в Сан-Франциско скончался американский психолог, автор скандального Стэнфордского тюремного эксперимента Филип Зимбардо, пишет РБК .

Экспериментальная работа Зимбардо в свое время вызвала волну критики. Психолог изучал реакцию человека на ограничение свободы и влияние навязанной социальной роли, который позднее назвали Стэндфордским тюремным экспериментом.

Свой эксперимент психолог проводил в 1971 году в период каникул. В исследовании участвовали 24 добровольца, которые делились на две группы: «охранники» и «заключенные». Во время каникул добровольцы вживались в ту роль, которую им назначали, а в конце получали вознаграждения. В научной среде Замбардо критиковали за столь смелый эксперимент.

Зимбардо исследовал психологический корень зла, застенчивость, социальное влияние. На основе полученных данных он написал несколько книг. Где и когда похоронят ученого, не уточняется.