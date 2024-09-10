Скончался актер из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев

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Актер скончался в понедельник ночью. Ему было 57 лет. Причина смерти и другие подробности не приводятся.

Об уходе артиста из жизни сообщил директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский. В этом учреждении Александр Голубев работал с 1995 года.

Он играл в таких мюзиклах, как «Метро», «Монте-Кристо», «Граф Орлов». Особую популярность артист получил, сыграв священника Фролло в «Нотр-Дам де Пари».

Также актер снимался в фильмах. Он играл в таких проектах, как «День выборов» и «Горько!».