Скончалась звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль
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Скончалась американская актриса Шелли Дюваль, исполнившая роль в фильме «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика, сообщает Baza.
Актрисе было 75 лет. Она умерла во сне в своем доме в Техасе из-за осложнений, вызванных диабетом.
Артистка имела около тридцати наград и номинаций, среди них дважды — на «Эмми», на BAFTA. Также в 1977 году она получила приз за лучшую женскую роль Каннского МКФ.
Дюваль снималась в таких картинах, как Три женщины» (1977), «Энни Холл» (1977), «Сияние» (1980), «Попай» (1980) и других.