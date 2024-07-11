Скончалась звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль

Актрисе было 75 лет. Она умерла во сне в своем доме в Техасе из-за осложнений, вызванных диабетом.

Артистка имела около тридцати наград и номинаций, среди них дважды — на «Эмми», на BAFTA. Также в 1977 году она получила приз за лучшую женскую роль Каннского МКФ.

Дюваль снималась в таких картинах, как Три женщины» (1977), «Энни Холл» (1977), «Сияние» (1980), «Попай» (1980) и других.