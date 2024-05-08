Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыли из-за смерти сотрудницы
В Екатеринбурге скончалась сотрудница склада Wildberries, расположенного на улице Перспективной, 12/2. Предварительно, девушка сорвалась с большой высоты, сообщает портал Е1.
В пресс-службе маркетплейса выразили соболезнования родным девушки и отметили, что сейчас причины произошедшего устанавливаются, на месте ЧП находятся правоохранительные органы. Сам Wildberries содействует проведению следствия и предоставляет все необходимые данные.
Склад «Перспективный» временно приостановил работу, о чем оповестили продавцов. Их попросили привозить товары на другие доступные склады. Штрафы за изменение плана или отмену поставки начислять не будут.
Товары на складе временно скрыли в витрины, стоимость хранения не начисляется.