Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыли из-за смерти сотрудницы

В Екатеринбурге скончалась сотрудница склада Wildberries, расположенного на улице Перспективной, 12/2. Предварительно, девушка сорвалась с большой высоты, сообщает портал Е1 .

В пресс-службе маркетплейса выразили соболезнования родным девушки и отметили, что сейчас причины произошедшего устанавливаются, на месте ЧП находятся правоохранительные органы. Сам Wildberries содействует проведению следствия и предоставляет все необходимые данные.

Склад «Перспективный» временно приостановил работу, о чем оповестили продавцов. Их попросили привозить товары на другие доступные склады. Штрафы за изменение плана или отмену поставки начислять не будут.

Товары на складе временно скрыли в витрины, стоимость хранения не начисляется.