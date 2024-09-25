Склад с автозапчастями в Москве получил критические повреждения из-за пожара

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360: произошел пожар на складе автозапчастей на улице Горбунова в Москве

Произошло возгорание на складе с автомобильными запчастями на улице Горбунова в Москве. Пожар охватил площадь 600 квадратных метров, сообщает 360.ru .

Крыша у строения полностью обрушилась. На опубликованных фото и видео пожарные МЧС РФ тушат огонь. Однако здание, судя по материалам, получило критические повреждения.

Пожар уже удалось потушить. Информации о том, получил ли кто-нибудь ранения или погиб, пока нет.

Ранее украинский дрон упал на склад лесоматериалов в Таганроге. Начался пожар, который охватил магазин с красками и ряд ближайших павильонов.