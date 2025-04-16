Скандальный флешмоб в Нижнем Новгороде: на проезжую часть вытащили кресло

Подростки вытащили кресло на проезжую часть в Нижнем Новгороде для видео

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде около 20 несовершеннолетних стали участниками скандального флешмоба, сообщает ИА «Время Н» .

По словам очевидцев в социальных сетях, группа школьников разместила кресло прямо на проезжей части, чтобы снять видео. Очевидно, риск попасть под колеса проезжающих автомобилей их совершенно не волновал.

На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Дальнейшая информация уточняется.