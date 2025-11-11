Скандал в США: военный гинеколог тайно снимал гениталии пациенток

В США разгорелся скандал, в центре которого оказался военный гинеколог Блейн МакГроу. Во время работы на военной базе Форт Худ в штате Техас мужчина снимал гениталии пациенток и записывал на видео осмотры, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тысячи фотографий и видео были обнаружены на устройствах МакГроу. Более того, гинеколога обвинили в домогательствах, неподобающем поведении и проведении ненужных процедур. Иск подала супруга военного, которая узнала, что ее прием был записан на видео.

«Почти весь ее последний прием, включая осмотры груди и таза, без ее ведома и согласия был снят на камеру», — сказано в иске.

Адвокат отметил, что по делу проходят пострадавшими более 45 женщин. Однако гинекологу позволяли работать в армии, несмотря на жалобы, которые поступают на протяжении нескольких лет.

Сейчас МакГроу отстранен от работы, на него заведено уголовное дело. На данный момент опрошено как минимум 25 женщин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.