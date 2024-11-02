Скандал в детсаду: в Подмосковье избили мать и двухлетнего ребенка

В детском саду «Лидер» в подмосковном городе Видное разыгрался скандал, вызвавший большой резонанс в Интернете: там избили мать двухлетнего ребенка Алену и его самого, сообщает «Царьград» .

Малыш возвращался из платного частного садика с жалобами и синяками. Объяснить ситуацию он не мог из-за возраста и стресса.

Алена обратилась к воспитателям, и ей сказали, что ребенка якобы травмировала одногруппница — девочка-хулиганка. Затем ее якобы исключили из садика, но побои продолжились, и теперь вину свалили на другого мальчика.

Женщина забрала пострадавшего ребенка из сада и попросила заведующую предоставить запись с камер наблюдения, однако получила резкий отказ. По совету адвоката она написала заявление в полицию, но его не приняли, потребовав копию договора с детским садом. Этот документ в детском саду тоже не сразу захотели предоставить: Алена добивалась его 2 недели.

В итоге в день встречи с заведующей та отказалась принимать претензию об отказе предоставить запись с камеры видеонаблюдения и вместе с дочерью напала на Алену и ее ребенка. Получил побои и ребенок.

В итоге полиции не удалось получить нужные материалы, руководство сада отказалось от комментариев, а камеры оказались муляжами.