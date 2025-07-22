СК завершил расследование уголовного дела против адвоката Pussy Riot Полозова*

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Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве закончили расследовать уголовное дело в отношении члена столичной адвокатской палаты Николая Полозова*. Его обвиняют в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»), сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из мессенджеров Полозов* выложил пост, в котором рассказываются фейки о действиях ВС РФ на территории иной страны. Юрист также дал интервью на одном из видеохостингов, в котором тоже есть ложная информация о действиях российской армии. Такое решение приняли эксперты.

Адвоката объявили в международный розыск. Его заочно заключили под страну.

До этого МВД объявило Полозова* в розыск. Мужчина защищал участниц панк-группы Pussy Riot.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.