СК завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг в «Крокус Сити Холле»

Следователи после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости .

«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте-ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ», — говорится в документе.

Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет. При этом не уточняется, есть ли в рамках данного уголовного дела подозреваемые или обвиняемые.

В начала апреля адвокат Игорь Трунов заявил, что новое заявление в следственный комитет было подано от имени 19 родственников погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокусе». Они требуют возбудить уголовное дело по статье УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в здание и принялись хаотично расстреливать людей, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал теракт в Красногорске «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.