СК возбудил уголовное дело в отношении замгубернатора Ростовской области

Уголовное дело завели на замгубернатора Ростовской области — министра финансов Лилию Федотову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий при осуществлении областной финансово-кредитной политики, сообщает пресс-служба СК РФ.

Известно, что Федотова в 2020 году получила 12 млн кредитных средств от коммерческого банка для нужд региона, ставки превысили 6% годовых. При этом в бюджете Ростовской области находились свободные денежные остатки.

Своими действиями замгубернатора нарушила требования долговой политики региона, согласно которым привлечение госзайма или коммерческих кредитов возможно по ставкам ниже.

Таким образом она нанесла бюджету Ростовской области ущерб в размере 1,9 млрд рублей. Эти средства пришлось потратить на обслуживание и оплату процентов по кредитам в 2020–2023 годы.

В рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства совершенного преступления.